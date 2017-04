Serie B, Spal-Trapani 2-1: Antonucci show, capolista in fuga

17/04/2017 15:57

SERIE B SPAL TRAPANI / Vittoria importante per la Spal contro il Trapani nella 36a giornata di Serie B. Dopo la rete iniziale di Barillà, i padroni di casa sono entrati in campo con più determinazione nel secondo tempo. A prendersi la scena è stato Antenucci, che con la sua doppietta ha rimontato il risultato portando gli 'Spallini' a 67 punti in classifica.

Spal-Trapani (ore 12.30) 2-1: 3' Barillà (T); 56', 77' Antenucci (S)

CLASSIFICA: Spal 67, Frosinone 62, Verona 59, Benevento, Cittadella 54, Perugia 52, Spezia 51, Entella, Bari 50, Carpi 48, Salernitana, Novara 47, Pro Vercelli 42, Avellino 41, Cesena39, Ascoli 39, Trapani 38, Vicenza 37, Brescia, Ternana 35, Pisa 32, Latina 31.

M.D.A.