Calciomercato Inter, sfida al Milan per Benzema

17/04/2017 15:22

CALCIOMERCATO INTER MILAN BENZEMA / Ancora in attesa di metabolizzare il pareggio beffa a tempo scaduto, l'Inter medita vendetta nei confronti del Milan ed è pronta ad ingaggiare un duello di mercato tutto cinese con i rossoneri. Secondo il 'The Sun', infatti, le due compagini milanesi sono pronte ad entrare in rotta di collisione con l'Arsenal per Karim Benzema. La base d'asta è rappresentata dai 40 milioni di euro già stanziati dall'Arsenal per tentare di convincere il Real Madrid a cedere il bomber francese.

D.T.