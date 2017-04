Gossip - Juventus, una tifosa 'speciale' in partenza per Barcellona

17/04/2017 13:05

BARCELLONA JUVENTUS VALENTINA ALLEGRI - Ci sarà una tifosa 'speciale' a sostenere la Juventus nel catino del 'Camp Nou'. Anche Valentina Allegri, infatti, sarà sugli spalti a sostenere papà Max e la formazione bianconera nel return-match di mercoledì sera a Barcellona. La figlia del mister bianconero ha postato una foto su Instagram che la ritrae in partenza dall'aeroporto di Malpensa per la città catalana: "In viaggio verso Barcellona, fino alla fine", ha scritto nel post Valentina Allegri.



G.M.