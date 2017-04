Juventus, il Barcellona ci crede e Chiellini tiene alta la guardia

di Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

17/04/2017 15:30

BARCELLONA JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE / Tra due giorni ci sarà il verdetto definitivo su chi passerà ai quarti di finale di Champions League tra la Juventus ed il Barcellona, che si prepara ad ospitare i bianconeri con la consapevolezza di dover compiere una nuova impresa dopo l'epica rimonta per 6-1 messa a segno ai danni del Paris Saint-Germain negli ottavi. Stavolta sarà diverso però, e di sicuro non più facile rispetto a come l'ha descritta Luis Enrique in un comprensibile tentativo di caricare i suoi giocatori. I catalani hanno tutto per poter fare tre reti per pareggiare i conti ed anche più, ma contro la difesa organizzatissima degli uomini di Allegri ci vorrà altro nonostante Messi, Suarez e Neymar. Il Barcellona non vive un buon momento e si è capito anche dalla sofferta vittoria interna di sabato contro la Real Sociedad, con un 3-2 che tiene viva la lotta per il titolo della Liga ma che ha palesato ancora una volta i limiti difensivi della squadra, cosa che farà riflettere in estate nel calciomercato. Nelle ultime 8 partite giocate, i catalani hanno subito 13 gol: numeri negativi che al 'Camp Nou' non vedevano da tempo. Per cui oltre a dover fare segnare "anche con 8 attaccanti in campo" come dichiarato dallo stesso Luis Enrique, ci sarà la necessità di dover arginare le manovre offensive della Juventus, che tra l'altro nelle 9 gare giocate in Europa in questa stagione ha incassato solo 2 gol e buca la porta avversaria nel complesso da 34 match di fila. In particolare per le news Juventus la banda di Allegri ha mostrato maggiore efficacia all'andata sui calci piazzati e sulle soluzioni da fuori, con la Juventus favorita in particolar modo da dei buchi difensivi che il Barcellona ha fatto rivedere sabato in campionato.

Barcellona-Juventus, discorso qualificazione non è ancora chiuso

Luis Enrique comunque ci crede: "E' giusto pensare positivo, l'abbiamo fatto contro il PSG contro cui dovevamo rimontare un sonoro 4-0. La Juve potrà farci male con poco ma mercoledì contro di loro daremo tutto. Non abbiamo niente da perdere, ci servirà soltanto essere il più precisi possibile". In casa bianconera invece non si dà nulla per scontato. Giorgio Chiellini a Sky Sport parla di "lavoro compiuto solo a metà. Dovremo imbrigliare il Barcellona, se poi dovessimo riuscire anche a segnare avremmo un ulteriore segnale di fiducia. Ma Messi e soci sono come gli squali, sentono l'odore del sangue. Da parte nostra dovremo giocare senza paura e con convinzione, dobbiamo tenerli il più lontani possibile dalla porta". Allegri schiererà la migliore formazione possibile con il ritorno dal 1' del quartetto Cuadrado-Dybala-Mandzukic-Higuain. E rispetto a Pescara si rivedranno in campo anche Buffon, Chiellini, Bonucci e Khedira.