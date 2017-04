Calciomercato Napoli, Allan si sbilancia: "Il mio futuro è in azzurro"

17/04/2017 11:52

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Nonostante una stagione non ai livelli della prima causa qualche acciacco fisico e a dispetto delle voci che lo danno come uno dei possibili partenti nella prossima sessione di calciomercato, Allan vede il suo futuro personale e professionale ancora colorato di azzurro: "Voglio restare al Napoli, qui io e la mia famiglia stiamo bene. Ora, però, penso solo a finire la stagione nel miglior modo possibile", ha detto a 'Sky Sport' il centrocampista brasiliano dopo il netto successo per 3-0 - marchiato anche da un suo gol, il primo di quest'anno - in campionato contro l'ex Udinese che ha permesso alla squadra di Sarri di avvicinarsi, complice il pareggio interno della Roma con l'Atalanta, al secondo posto.

R.A.