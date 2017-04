Calciomercato Lazio, offerta dal Portogallo per Vizeu

17/04/2017 11:58

CALCIOMERCATO LAZIO VIZEU BENFICA / Il Benfica piomba su Felipe Vizeu. Il giovane attaccante classe 1997, seguito anche dalla Lazio, è uno dei gioielli del Flamengo che lo ha blindato fino al 2020. Come riporta 'O Jogo', le 'Aquile' hanno avuto contatti nei giorni precedenti con l’entourage del ragazzo a Rio de Janeiro e stanno preparando un’offerta da 8 milioni di euro per portarlo in Portogallo. "Sono diversi i club interessati, abbiamo ricevuto molti sondaggi. Se arriverà una proposta ufficiale sarà un piacere negoziare con un club della grandezza del Benfica", ha dichiarato l’agente di Vizeu, Frederico Moraes, allo stesso portale lusitano.

D.G.