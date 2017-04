17/04/2017 11:27

CALCIOMERCATO MILAN INTER BRAHIMI / Dal campo al mercato. Secondo il 'Sun', il derby tra Milan e Inter proseguirà oltre il 'Meazza' per Yacine Brahimi, il talentuoso trequartista belga in forza al Porto sul quale ci sarebbero da tempo Juventus e Roma oltreché una lunga serie di club stranieri, Arsenal in primis. I 'Gunners' vorrebbero affidargli l'eredità di Alexis Sanchez e sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro.

R.A.