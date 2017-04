Barcellona-Juventus, i numeri di Allegri per esorcizzare la 'remuntada'

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

17/04/2017 11:20

BARCELLONA JUVENTUS - La Juventus è attesa mercoledì sera dalla decisiva sfida di ritorno in Champions League contro il Barcellona. La formazione campione d'Italia arriva nel catino del 'Camp Nou' con una preziosissima dote, ovvero il perentorio 3-0 rifilato a Messi e compagni nella sfida della scorsa settimana allo 'Stadium'. L'imperativo di Massimiliano Allegri è segnare un gol già nella prima parte di gara per blindare il discorso qualificazione e allontanare il pericolo 'remuntada'.

Barcellona-Juventus, attacco e difesa: le statistiche sorridono ad Allegri

Da questo punto di vista oltre alle tre reti dell'andata siglate da Dybala - con l'argentino che dovrebbe recuperare dall'infortunio rimediato a Pescara e che nei giorni scorsi sul calciomercato ha firmato il rinnovo fino al 2022 - e Chiellini, per le news Juventus c'è un'altro dato positivo che può far guardare con ottimismo alla trasferta in Catalogna: i bianconeri, infatti, vanno a segno da 34 incontri consecutivi in stagione in tutte le competizioni. Una striscia impressionante, che ha inizio il 26 ottobre con il poker rifilato alla Sampdoria dopo il ko di misura a 'San Siro' di quattro giorni prima contro il Milan. Oltre al primo incrocio con i rossoneri di Montella, Higuain e compagni non hanno trovato finora la via delle rete soltanto all'esordio stagionale in Champions a Torino contro il Siviglia (0-0). In totale sono 94 i gol segnati dalla Juventus in 46 match, alla media di 2 centri a partita; 17 di questi sono stati realizzati in Champions, dove la media scende di pochissimo a 1,9.



Per quanto riguarda invece il reparto difensivo sono 30 le reti subite complessivamente da Buffon e Neto, alla media di 0,65 a gara: un muro che diventa bunker in Europa, con due soli gol incassati (Lione e Siviglia nelle sfide di ritorno della fase a girorni) e una media che scende addirittura a 0,2. E solo con il Genoa in campionato nella trasferta di 'Marassi' e al 'San Paolo' in Coppa Italia con il Napoli, l'undici di Allegri ha subito 3 reti nella stessa partita segnandone però almeno uno. Numeri e statistiche fondamentali per esorcizzare lo spauracchio 'Camp Nou' e il pericolo remuntada.