Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: accordo verbale con Fabregas!

17/04/2017 11:03

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS ACCORDO /Il Milan accelera per Cesc Fabregas. Il playmaker spagnolo, già seguito in passato dal 'Diavolo', è una delle priorità della nuova dirigenza cinese per il prossimo calciomercato, tanto che quest'anno potrebbe essere quello buono per il suo approdo in rossonero. Come rivela il 'Daily Star', infatti, tra le parti è stato raggiunto un accordo di massima, sulla parola, per il trasferimento dell’ex Barcellona nella nostra Serie A.

Calciomercato Milan, accordo verbale con Fabregas: ecco le cifre per portarlo in Serie A

Lo spagnolo è intrigato dalla possibilità di giocare nel Milan, per via della sua gloria e la storia, ed avrebbe assecondato al possibile approdo nel Belpaese. La società meneghina, dal canto suo, lo ha scelto per alzare l'asticella della rosa di Montella: il suo arrivo aumenterebbe non solo il tasso tecnico della mediana, ma anche il livello di esperienza e dimensione internazionale della rosa. Sul lato economico, però, ha fatto sapere di non volere abbassare le proprie pretese economiche (al momento percepisce un ingaggio da 4,5 milioni all’anno più bonus) ed il calciomercato Milan dovrà trovare l’intesa anche col Chelsea: il club londinese, forte di un contratto in scadenza il 30 giungo 2019, chiede non meno di 25 milioni di euro per liberarsi del metronomo iberico. Senza poi considerare gli ostacoli rappresentati dalla concorrenza: l'Atletico Madrid, infatti, vorrebbe riportare Fabregas in Liga dando il via ad una sorta di 'derby' vista la presenza dell'ex nerazzurro Simeone sulla panchina dei 'Colchoneros'.

D.G.