Real Madrid, futuro Zidane: ecco la decisione di Perez

17/04/2017 10:47

REAL MADRID ZIDANE / Il futuro di Zinedine Zidane sarà ancora targato Real Madrid. Secondo 'Marca', Florentino Pérez avrebbe già deciso di confermare il tecnico francese - in scadenza nel giugno 2018 - anche il prossimo anno e al di là di come finirà una stagione fin qui di altissimo livello: Cristiano Ronaldo e compagni hanno già portato a casa Supercoppa europea e Mondiale per Club, inoltre hanno buone possibilità di vincere la Liga - sono in testa con 3 punti in più sul Barcellona e una partita in meno - e di accedere quantomeno alle semifinali di Champions League, competizione vinta l'anno scorso dalla formazione di 'Zizou' - che subentrò in corso d'opera a Rafa Benitez - vista la vittoria per 2-1 sul campo del Bayern Monaco nel match d'andata dei quarti.

R.A.