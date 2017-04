Calciomercato Inter, per Mbappé è durissima: si inserisce il Barcellona

17/04/2017 10:15

CALCIOMERCATO INTER MBAPPE / Tra 'sogni' dell'Inter in vista della campagna acquisti estiva ci sarebbe Kylian Mbappé, 18enne 'stella' francese che sta trascinando il Monaco di Jardim sia in Ligue 1 che in Champions League. Arrivare al suo cartellino, però, sarà durissima non solo per il prezzo del suo cartellino - 100 milioni di euro o giù di lì -, ma soprattutto per l'enorme concorrenza che comprende tutti i top club d'Europa, dal Manchester United a Real Madrid e Paris Saint Germain, fino alla 'new entry' Barcellona. Secondo il 'Sun', i blaugrana potrebbero puntarci in maniera concreta qualora dovessero decidere di cedere Neymar, magari proprio a una grande - lo United di Mourinho? - della Premier.

R.A.