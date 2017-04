Barcellona-Juventus, le condizioni di Mascherano e Arda Turan

17/04/2017 10:16

BARCELLONA JUVENTUS MASCHERANO TURAN - Rimane incerta la presenza di Javier Mascherano per il return-match di Champions contro la Juventus. L'argentino non si è allenato neanche domenica con il gruppo dopo l'infortunio al gemello del polpaccio sinistro accusato nella gara d'andata: oggi e domani saranno le giornate decisive in vista di un suo eventuale recupero per mercoledì sera. Potrebbe esserci in compenso un recupero lampo di Arda Turan, che non ha ancora ricevuto il via libera dallo staff medico per il problema all'adduttore ma che è ritornato da alcuni giorni ad allenarsi con la squadra.



G.M.