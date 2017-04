Real Madrid, l'ex Hernandez consiglia: "Lewandowski sarebbe perfetto con Ronaldo"

17/04/2017 09:30

REAL MADRID HERNANDEZ LEWANDOWSKI CRISTIANO RONALDO / Javier Hernandez consiglia una sua ex squadra. L'attaccante messicano, oggi in forza al Bayer Leverkusen, ha mandato un messaggio al Real Madrid: "Lewandowski in coppia con Cristiano Ronaldo? Stiamo parlando di due giocatori di classe mondiale - ha spiegato a 'Onda Cero' - Il polacco non avrebbe nessun problema di adeguamento col portoghese. Così come ha fatto Benzema o ho fatto io. E’ la qualità dei grandi giocatori: sapersi adattare a qualsiasi situazione".

D.G.