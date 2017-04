Calciomercato Inter, destino segnato per Pioli: i nomi dei possibili successori

Raffaele Amato

17/04/2017 09:11

CALCIOMERCATO INTER / A meno di colpi di scena e anche se a maggio dovesse arrivare la qualificazione in Europa League, il pareggio beffa nel derby dovrebbe aver messo una pietra sopra le già residue speranze di Stefano Pioli di rimanere sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato portati in auge da 'La Repubblica', la gestione della partita col Milan - dal doppio vantaggio in poi - non sarebbe affatto piaciuta al boss Zhang Jindong, nella fattispecie il cambio di Joao Mario (tra i migliori in campo) con Murillo che ha sostanzialmente portato la squadra ad abbassarsi troppo sulla propria trequarti dando di riflesso fiducia all'undici di Montella che fino a quel momento era stato davvero pericoloso solo col destro a giro di Delofeu ben deviato da un Handanovic in grande spolvero.

Calciomercato Inter, da Conte a Spalletti e Jardim: i possibili successori di Pioli

Nei piani del gruppo Suning ci sarebbe l'ingaggio di un allenatore top. Antonio Conte è il nome in cima alla lista e al quale pare sia stata fatta un'offerta concreta: si parla di 15 milioni netti l'anno per le prossime quattro stagioni più la possibilità di un calciomercato Inter all'altezza del prossimo obiettivo - ovvero lo Scudetto - e di un progettto di rilancio anche a livello internazionale del club nerazzurro. Anche se prima della sfida col Manchester United, contro cui è arrivata una sconfitta che ha riaperto la Premier, il salentino ha ribadito che la sua intenzione è quella di restare alla guida del Chelsea anche il prossimo anno, l'Inter avrebbe ancora ampi margini per convincerlo a tornare in Italia, considerato che i rapporti tra lui e parte dei 'Blues', in particolare con la direttrice del club Marina Granovskaia, sarebbero tutt'altro che idilliaci e quindi propedeutici a una rottura.

Alle spalle dell'ex tecnico della Juventus nonché ct della Nazionale azzurra, ci sarebbero concretamente - e almeno per ora - altri quattro tecnici: Diego Simeone, 'sponsorizzato' da Javier Zanetti, Luciano Spalletti (il più abbordabile perché in scadenza, ndr) e Jardim del sorprendente Monaco. L'outsider potrebbe essere quel Marco Silva, ora all'Hull City, tanto legato a Joorabchian, agente e 'consigliere' assai ascoltato dalle parti di Nanchino.