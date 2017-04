Calciomercato Milan, si profila un duello tutto inglese per Morata

17/04/2017 08:57

CALCIOMERCATO MILAN MORATA MANCHESTER UNITED CHELSEA / Il duello tra José Mourinho e Antonio Conte è destinato a proseguire anche fuori dal campo. Oltre al match di ieri, che ha visto il Manchester United vincere 2-0 sul Chelsea, i due manager sono pronti a darsi battaglia per un obiettivo di calciomercato in comune: come sottolinea 'Don Balon', si tratta di Alvaro Morata che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione.

Il rendimento dell'ex Juve fin qui è ottimo, con 17 reti stagionali messe a referto, ma la punta spagnola non sembra essere soddisfatta del minutaggio che gli sta riservando Zidane e, dopo un solo anno, sembra intenzionata a tentare una nuova avventura all'estero.

Calciomercato Milan, c'è da battere Chelsea e Manchester United per arrivare a Morata

Morata è uno degli obiettivi del calciomercato Milan: la nuova proprietà ha intenzione di regalare a Montella un bomber di primo ordine, con lo spagnolo e Aubameyang del Borussia Dortmund in cima alla lista di Fassone e Mirabelli. Per arrivare al primo, però, occorre battere la spietata concorrenza di due big inglesi: il Chelsea e il Manchester United. Se Morata è uno dei pallini del manager dei 'Blues', il collega dei 'Red Devils' è pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Questo perché al termine del campionato potrebbe rinnovare il proprio parco attaccanti, con Rooney e (forse) Ibrahimovic in lista d'uscita. Florentino Perez, che in estate acquisterà una grande punta, lascerà partire Morata senza troppi problemi a fronte della giusta offerta.

Il futuro di Morata, però, potrebbe essere già segnato: "Sebbene non abbia mai avuto l'onore di lavorarci insieme, Conte è il tecnico che più di tutti ha creduto in me e mi sento in debito. Mi conosce meglio di quanto si possa immaginare, è uno che sa motivare i propri giocatori a dare il massimo in ogni circostanza. Un futuro assieme? Lo spero: mi voleva anche al Chelsea ma non se n'è fatto nulla. Il futuro mi eccita, al Real Madrid o meno: ho 24 anni e sono nel pieno della forma, ho ancora tanto da imparare ma posso dire con tranquillità di stare bene", ha rivelato lo stesso attaccante non molto tempo fa.

D.G.