Calciomercato Juventus, pericolo Real Madrid: Perez vuole 'battere' il record di Pogba

17/04/2017 08:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID RECORD POGBA / Il record di Pogba è destinato a durare una sola stagione. Come sottolinea 'Fox Deportes', infatti, nel corso della prossima sessione di calciomercato il Real Madrid è intenzionato a superare il primato stabilito lo scorso anno dal Manchester United - che ha sborsato 110 milioni di euro per il 'Polpo' - e realizzare l’acquisto più costoso della storia del calcio.

I candidati sono principalmente quattro: Eden Hazard del Chelsea, da sempre un pallino dei 'Blancos', Antoine Griezmann, bomber dei 'cugini' dell'Atletico Madrid, Kylian Mbappe, astro nascente del Monaco, ed infine Paulo Dybala, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con la Juventus.

Calciomercato Juventus, voglia di 'Galacticos' per Florentino Perez: pericolo Real Madrid per Dybala

Dopo alcuni anni all’insegna del 'risparmio', Florentino Perez ha intenzione di tornare a spendere cifre folli ogni estate per un top player, come è avvenuto in passato per giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Bale o James Rodriguez. La politica del club madrileno è chiara: bisogna vincere a qualsiasi prezzo e non c'è nessun prezzo che non si possa pagare per giungere al risultato. Una direttiva che colpisce in pieno il calciomercato Juventus: il numero uno delle 'Merengues' è pazzo per Dybala e dalla Spagna assicurano che in estate farà di tutto per acquistare un campione che possa raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, viaggia verso i 33 anni e queste potrebbero essere le sue ultime stagioni a Madrid. La 'Joya', Hazard, Griezmann o Mbappe, chi sarà il prossimo 'Galacticos' ancora non si sa, ma una dato è certo: per arrivare ad uno di questi il patron Florentino Perez dovrà certamente superare il muro dei 100 milioni di euro di spesa per regalare a Zidane un nuovo fenomeno.

D.G.