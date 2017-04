Serie B, i pronostici della 36ma giornata di campionato

Alessandro Nobile

17/04/2017 01:38

SERIE B ANALISI PRONOSTICI / Il campionato cadetto si prende il palcoscenico di Pasquetta, lasciando alla Serie A il consueto sabato. Tra le news Serie B oggi ci concetriamo sulle partite della trentacinquesima giornata e diamo un occhio alle quotazioni date dai bookmaker.

Serie B, i pronostici della 36ma giornata

Ecco i pronostici di Calciomercato.it:

Brescia-Benevento: momento non facile per i ragazzi di Gigi Cagni, il cambio di panchina con l'esonero di Cristian Brocchi non ha sortito gli effetti sperati e ora i lombardi si trovano in zona retrocessione, con 4 punti nelle ultime cinque gare giocato. Il Benevento, invece, versa in acque migliori ma non è nel momento migliore della stagione, con le tre sconfitte nelle ultime cinque gare che ha fatto scappare leggermente il treno delle tre che stanno davanti ai campani; mister Baroni ha predicato la calma e ha fatto capire come i suoi ragazzi siano sul pezzo e di come nella gara di lunedì vogliano provare a fare punti in trasferta per cercare di chiudere il gap con le prime tre; discorso diverso, invece, per i bresciani che non stanno bene mentalmente e la fiducia latita, la squadra di Cagni cercherà il supporto del pubblico amico per provare a cambiare rotta. I book vedono una gara equilibrata ma con la vittoria ospite (2.30) leggermente favorita su quella del Brescia (3.10) mentre il pareggio è a 3.25. Pronostico: X.

Carpi-Bari: Carpi e Bari sono le due deluse del momento, non stanno facendo bene e i risultati tardano ad arrivare anche se la stagione delle due squadre è stata, fino ad ora, molto diversa; i ragazzi di Castori hanno messo in campo prestazioni lineari nel corso di tutta la stagione e non si sono, quasi mai, mossi dalla metà della classifica mentre dopo il cambio in panchina, con l'arrivo di Colantuono, il Bari aveva avuto un picco di prestazioni che avevano portato i galletti nelle prime cinque prima di tornare a vivere un momento non facile. Il Carpi nelle ultime cinque gare di campionato ha collezionato due pareggi, due sconfitte e una vittoria e la gara di domani potrebbe essere un crocevia importante per provare a dare l'assalto alla zona playoff; il Bari, invece, ha collezionato tre sconfitte nelle ultime cinque gare e il rendimento esterno non è dei migliori la gara di domani potrebbe essere una grande insidia. Le quote danno favoriti gli uomini di Castori (2.10), rispetto al pareggio (3.10), mentre i ragazzi di Colantuono sono a 3.75, non regalano molta fiducia. Pronostico: 1

Entella-Ternana: al Comunale di Chiavari i ragazzi di Roberto Breda vogliono continuare la corsa verso i playoff, attualmente occupano l'ultimo posto utile per accedervi; nelle ultime cinque gare il rendimento della squadra biancoceleste è stato altalenante con due vittorie, due sconfitte e un pareggio mentre in casa nonostante qualche stop sono la quarta forza del campionato. Lunedì arriva a Chiavari la Ternana di Fabio Liverani, i rossoverdi non stanno vivendo una stagione da sogno anche se le tre vittorie nelle ultime cinque apparizioni hanno fatto salire le quotazioni di salvezza. Grande fiducia, dai bookmaker, per l'Entella data a 1.73 mentre gli ospiti addirittura a 5.25, il pareggio a 3.40. Pronostico: 1.

Frosinone-Novara: al Matusa il Frosinone vuole continuare ad inseguire la Spal che non si ferma più e allo stesso tempo provare ad allungare sul Verona, sperando in suo passo falso, per quanto riguarda il secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A; in ciociaria arriva un Novara ridimensionato dopo le ultime uscite, che ha conquistato soltanto tre punti nelle ultime cinque gare e che non riesce a convincere. Boscaglia sta facendo male e il pubblico novarese incide sulla squadra con le critiche al tecnico ex Brescia. I padroni di casa per inseguimento alla Spal, gli ospiti per provare a prendere uno degli ultimi biglietti per il treno che porta ai playoff. L'1 del Frosinone (1.75) è strafavorito sulla vittoria dei piemontesi (4.60), pareggio a 3.60. Pronostico: 1.

Perugia-Ascoli: quella del Curi è una sfida molto importante per tutte e due le squadre che scenderanno in campo, i padroni di casa allenati da Bucchi hanno fatto un girone di ritorno al di là di ogni, più rosea, aspettativa battendo quasi chiunque ed arrivando fino al quarto posto in classifica poi l'unico punto nelle ultime due gare li ha fatti scendere un po' in classifica; dall'altra parte c'è l'Ascoli, una squadra che nel corso della stagione non ha trovato una sua, vera, identità ma è riuscita a rimanere a galla, spesso, grazie ai singoli. La gara del Curi, però, può essere una grande insidia per la squadra di Aglietti che non ha un grande margine sulle inseguitrici e rischia di essere immischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra di casa vuole vincere per provare a rilanciare, nuovamente, la sua candidatura alle prime posizioni. Poche speranze per i marchigiani, la quota dell'Ascoli è a 7, mentre a 1.57 la vittoria del Perugia, il pareggio a 3.50. Pronostico: 1.

Salernitana-Latina: i granata per la corsa ai playoff, i pontini per provare a lanciare le ultime carte a disposizione per la salvezza; la squadra allenata da Bollini ha condotto un buon campionato che li ha portati sempre a non rischiare di finire nella zona rossa della classifica, una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare ha un po' rallentato la corsa dei campani ma la gara, casalinga, di lunedì deve essere un nuovo trampolino di lancio per loro. Dall'altra parte c'è un Latina che sta avendo una stagione problematica, molti indisponibili e problemi societari stanno influenzando la stagione dei nerazzurri. Anche i bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.75) contro il 7.50 del Latina e al 3.40 del pareggio. Pronostico: 1.

Hellas Verona-Cittadella: situazione delicata per gli scaligeri con una stagione che doveva essere completamente trionfale e invece sta diventando, quasi, fallimentare con una vittoria nelle ultime cinque gare giocate la squadra di Pecchia è, ora, terza in classifica e rischia di veder scivolare via la possibilità della promozione diretta dovendosi, poi, giocare i playoff; dall'altra parte c'è un Cittadella che ha dominato la prima parte di stagione, in testa per lunghi tratti, ma che poi ha avuto un calo fisico e mentale a dicembre che li ha portati indietro in classifica ma con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare sembra ora essere tornato il sereno in veneto. I padroni di casa domani vogliono vincere per sperare in un passo falso di Spal e Frosinone, Cittadella per consolidare la propria candidatura alla post-season; l'1 scaligero è dato a 1.75 contro il 3.50 del pareggio e al 5.25 della vittoria ospite, due squadre che segnano ma che subiscono molto probabile l'esito gol. Pronostico: Gol.

Vicenza-Pro Vercelli: gara molto delicata per i padroni di casa, quelle del Menti, che dopo un periodo non facile anche a causa di molte defezioni si trovano immischiati nella zona per non retrocedere, una vittoria nelle ultime cinque gare giocate e una crisi che sembra continuare, nonostante l'ultima gara vinta; di contro c'è la Pro Vercelli la squadra, forse, più in forma del momento dopo una prima parte di stagione molto dura che li aveva relegati nelle ultime posizioni, i ragazzi di Moreno Longo non perdono da nove partite e si sono stanziati a metà classifica al riparo, anche se non definitivo, da possibili insidie. Domani la squadra di Bisoli vuole conquistare punti per provare ad uscire dalla zona pericolosa, ci sarà in Veneto però una Pro Vercelli che non vuole smettere di stupire sotto il segno dei giovani provenienti dalla "cantera" del Torino. L'esito, forse, più scontato è il pareggio (3.10(, la vittoria di casa è data a 2.10 mentre c'è leggera fiducia anche per gli ospiti (3.80).

Pisa-Avellino: all'Arena Garibaldi gli uomini di Gattuso sono chiamati a lanciare uno degli ultimi segnali per la salvezza, non c'è più spazio per passi falsi perché vorrebbe dire salutare la cadetteria solo dopo un anno di permanenza; i toscani avevano iniziano bene il campionato poi i problemi societari hanno affondato la squadra, dopo la vendita a Corrado sembrava tornato il sereno invece i nuovi punti di penalizzazione hanno affondato nuovamente, mentalmente, i giocatori che non riescono più a raccogliere punti e sono in penultima posizione, davanti al solo Latina. Sicuramente non ci sarà, dall'altra parte, una squadra che può provare a trovare motivazioni da questa situazione dato che in settimana ci sono stati tanti problemi anche per l'Avellino nell'ambito del calcio scommesse, 3 punti di penalizzazione che porta gli irpini da una possibile lotta per i playoff alla lotta per non retrocedere, la buona notizia è stata però l'assoluzione totale dell'attaccante Castaldo. Valori, però, distanti con l'Avellino he dispone di una rosa qualitativamente migliore rispetto a quella del Pisa e una vittoria ospite (3.80) non sarebbe una sorpresa rispetto a quella dei ragazzi di casa (2.05), il pareggio sembra però il risultato più giusto (3.20). Pronostico: X.

Cesena-Spezia: gara interessante quella del Manuzzi, si affrontano due squadre che lottano per obiettivi diversi dato che il Cesena partito per una lotta di vertice, invece, dopo l'esonero di Drago con l'arrivo di Camplone non ha trovato nuove soluzioni ed è rimasta a lottare per la salvezza e lo sta facendo egregiamente, nonostante non ci sia una continuità di risultati; dall'altra parte, invece, c'è uno Spezia in piena lotta per la zona playoff, dopo un momento complicato Di Carlo è riuscito a trovare le soluzioni ai problemi e con due vittorie consecutive sono tornati nella zona che che conta e stanno lottando, nel derby ligure, con l'Entella in una sfida a distanza ma molto serrata. Nella gara di domani potrebbe esserci la vittoria ospite (4.00), con più motivazioni, rispetto ad un Cesena (2.05) che fatica a trovare risultati continui, il pareggio invece è a 3.10. Pronostico: X.