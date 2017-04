Calciomercato Juventus, 'Che Fine Ha Fatto': Jean Alain Boumsong, il difensore della promozione

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

17/04/2017 13:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS BOUMSONG / Il calciomercato ha spesso riservato delle sorprese, trasformando dei giocatori in vere e proprie meteore. La Juventus in diverse occasioni è stata protagonista di colpi che poi non si sono rivelati tali. Nel 2006, anno di Calciopoli e della retrocessione in Serie B, i bianconeri furono costretti ad un mercato particolare votato a sostituire i grandi giocatori che avevano salutato Torino dirigendosi verso lidi più splendenti. Uno dei calciatori ad andare via fu Thuram, direzione Barcellona, e la Vecchia Signora decise di sostituirlo con un difensore proveniente dalla Premier League: Jean Alain Boumsong.

Calciomercato Juventus, la meteora Boumsong che conquistò la promozione in bianconero

Nato in Camerun il 14 dicembre 1979, Jean si trasferisce da bambino in Francia e lì comincia la sua carriera da calciatore. Esordisce tra i professionista con la maglia del Le Havre, dove ottiene anche una laurea in matematica, ma si fa conoscere al grande calcio dopo 157 con l'Auxerre alzando al cielo anche una Coppa di Francia nella stagione 2002/2003. Nel 2004 arriva poi il trasferimento in terra britannica; un anno in Scozia ai Glasgow Rangers, prima dell'approdo in Premier League al Newcastle. Al St. James' Park mostra tutte le sue qualità e i suoi difetti: grande fisico e ottimo colpitore di testa, skills da corazziere mixate a clamorose gaffe difensive. Il centrale francese arriva in Italia, durante il calciomercato Juventus, nell'estate del 2006 per 4 milioni, con la nomea di pilastro difensivo pericoloso anche in zona gol. L'impatto non è però dei migliori: durante l'esordio bianconero nel campionato cadetto sul campo del Rimini, Boum Boum si rende protagonista di una delle sue amnesie e manda Ricchiuti a pareggiare la rete di Paro. L'allenatore e connazionale Deschamps ha però grande fiducia in lui e, nonostante incredibili e continui svarioni difensivi, al termine della stagione raccoglie 33 presenze condite da due reti: una al Crotone ed una al Verona. L'annata successiva si appresta a giocare in Serie A, ma un infortunio durante un'amichevole estiva contro il Saragozza lo costringe a restare fuori e durante il mercato invernale abbandona il bianconero, dopo una disastrosa prestazione in Coppa Italia contro l'Inter, per trasferirsi al Lione per 3,2 milioni. Tornato in patria ritrova campo e stabilità e nelle due stagioni e mezza con la maglia dei francesi totalizza 81 presenze e ben 5 reti. Nell'estate del 2010 decide di provare nuove esperienze e vola in Grecia al Panathinaikos per poco meno di un milione: nel campionato ellenico giganteggia e in 3 stagioni riesce anche a siglare 7 gol. Nel 2013, all'età di 34 anni, decide di ritirarsi e appendere le scarpette al chiodo. Boumsong è da considerare senza dubbio tra i desaperecidos del mercato della Juventus anche se verrà sempre ricordato come uno dei titolari dello storico, seppur traumatico, campionato di Serie B dei bianconeri. Di lui adesso si sono perse le tracce, ma una nota di merito gli va riconosciuta di sicuro: si è laureato con lode in Matematica presso l'Università di Le Havre. Centodieci e Boum Boum accademico. Complimentoni!