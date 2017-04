16/04/2017 23:50

CALCIOMERCATO ATALANTA TOLOI VILLARREAL / Il Villarreal continua a guardare in Italia per il proprio calciomercato. Dopo Soriano e Sansone, acquistati la scorsa estate rispettivamente da Sampdoria e Sassuolo, il club spagnolo ha messo ora nel mirino Rafael Toloi, difensore brasiliano legato all'Atalanta fino al 2018. A riportarlo è 'Sport Mediaset'.

D.G.