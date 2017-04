Granada, Adams si presenta subito con un record: non era mai successo in Liga!

16/04/2017 23:00

GRANADA RECORD TONY ADAMS / Il suo esordio alla guida del Granada non è andato come sperato: contro il Celta Vigo è arrivata una rotonda sconfitta. Tony Adams però, dopo una presentazione sopra la righe, ha avuto il modo di scrivere già il proprio nome nella storia della Liga: nel match di questa sera ha schierato una formazione con 11 giocatori di nazionalità diversa, senza nemmeno uno spagnolo in campo. Un record che rappresenta una novità: non era mai successo nella storia del massimo campionato iberico.

Nel dettaglio ecco la formazione scesa in campo dal 1' questa sera al 'Nuevo Estadio de Los Cármenes': Ochoa (Messico); Vezo (Portogallo), Ingason (Islanda), Saunier (Francia), Gaston Silva (Uruguay), Khrin (Slovenia), Agbo (Nigeria), Wakaso (Ghana), Kravets (Ucraina), Ponce (Argentina) e Andreas Pereira (Brasile).

D.G.