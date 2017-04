Liga, Granada-Celta Vigo 0-3: tutto facile per i 'Los Celestes', esordio da dimenticare per Adams

16/04/2017 22:44

LIGGA GRANADA CELTA VIGO / Il cambio di panchina non ha prodotto risultati al Granada: contro il Celta arriva una rotonda sconfitta per 3-0. A decidere la gara del 'Nuevo Estadio de Los Cármenes' sono le reti di Jozabed, Diaz e Beauvue. Un esordio da dimenticare, quindi, per l'inglese Tony Adams che qualche giorno fa aveva preso il posto di Alcaraz.

Granada-Celta Vigo 0-3: 23' Jozabed, 73' Diaz, 76' Beauvue

CLASSIFICA: Real Madrid 75 punti, Barcellona 72, Atletico Madrid 65, Siviglia 62, Villarreal 54, A.Bilbao 53, Real Sociedad 52, Eibar 50, Espanyol 49, Celta Vigo 44, Alaves 40, Valencia 40, Las Palmas 32, Malaga 33, D.La Coruna 31, Betis 31, Leganes 27, S.Gijon 22, Granada 20, Osasuna 17.

D.G.