Barcellona-Juventus, Pique: "Quello che dobbiamo fare martedì lo abbiamo già fatto col PSG"

16/04/2017 22:28

BARCELLONA JUVENTUS PIQUE CHAMPIONS LEAGUE / C'è ottimismo in casa Barcellona. L'impresa contro la Juventus è fattibile: "Quando abbiamo battuto 6-1 il PSG non abbiamo giocato una delle nostre partite migliori. Ci sono momenti nei quali il calcio non è tutto e diventano importanti variabili come i tifosi e l'ambiente. Ci proveremo fino alla fine", ha spiegato Gerard Pique al termine della gara di ieri col Malaga.

I blaugrana sono chiamati ad un'altra remuntanda per non dire addio alla Champions: "Adesso arriva il bello, avremo la Juve mercoledì e il Real Madrid domenica. Se riusciremo a ribaltare con la Juve e vincere con il Real le sensazioni diventeranno molto diverse. Sappiamo che non sarà facile, ma sono molto eccitato. Quello che c'è da fare con i bianconeri l'abbiamo già fatto con il PSG e il Real siamo già riusciti a batterlo nelle scorse stagioni. Facendo bene con i bianconeri arriveremo alla sfida con il Real con più carica", le sue parole riportate da 'As'.

D.G.