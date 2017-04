Chapecoense, arriva il primo trofeo dopo la tragedia

16/04/2017 21:19

CHAPECOENSE PRIMO TROFEO CAMPIONATO SANTA CATARINA / La Chapecoense torna a sorridere. Per quanto sia possibile farlo dopo la terribile tragedia dello scorso novembre che è costata la vita a 71 persone. La 'Chape' si è aggiudicata il successo nel secondo turno del Campeonato Catarinense battendo la Joinville per 2-0 grazie alle reti di Reinaldo e dell'ex Palermo Tullio de Melo.

"E’ un momento difficile e felice allo stesso tempo, perché è impossibile non pensare agli amici e ai compagni che non ci sono più", ha confessato nel postgara il tecnico Wagner Mancini. "Questa coppa è un omaggio a chi ha dato la vita per la Chapecoense. Spero che sia il punto da cui ripartire per il club e per tutta la comunità che ci continua ad appoggiare", ha invece amesso Alan Ruschel, uno dei tre giocatori sopravvissuti all'incidente dello scorso 29 novembre. Ora la Chapecoense se la vedrà in finale contro l'Avai, vincitrice del primo turno, tra il 29 aprile e il 7 maggio.

