16/04/2017 21:45

CALCIOMERCATO TORINO LIVERPOOL HART / Il Manchester City ha detto no al Torino per il rinnovo del prestito di Joe Hart. Al momento, il ritorno in patria per il portiere inglese è l'ipotesi èiù quotata e - come sottolinea 'Sport Mediaset' - su di lui è piombato anche il Liverpool, visto che Klopp non sarebbe pienamente soddisfatto della coppia Karius-Mignolet.

D.G.