Arsenal, Wenger ha trovato i sostituti di Özil e Sanchez

16/04/2017 21:58

CALCIOMERCATO ARSENAL WENGER SOSTITUTI OZIL SANCHEZ BRAHIMI MEYER / La permanenza di Wenger sembra ormai certa. Ora in casa Arsenal bisogna iniziare a pensare agli eventuali sostituti di Özil e Alexis Sanchez, entrambi in scadenza nel 2018 e corteggiati da tutte le big d'Europa. Come riferisce 'The Sun', il manager dei 'Gunners' avrebbe già individuato i due profili ideali per raccogliere l'eredità dei due: si tratta di Brahimi del Porto e Meyer dello Schalke 04.

D.G.