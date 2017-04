Watford, via Mazzarri... dentro un altro italiano!

16/04/2017 21:33

PREMIER LEAGUE WATFORD MAZZARRI RANIERI / Da un italiano all'altro. Come rivela il 'Daily Express', questo sarebbe il piano che sta architettando il Watford: nonostante un discreto campionato la posizione di Walter Mazzarri è in bilico e la famiglia Pozzo (insoddisfatta, tra le altre cose, dei suoi problemi di comunicazione con la squadra) sta pensando di sostuirlo con Claudio Ranieri, ex manager che ha portato il Leicester a vincere uno storico scudetto. L'ostacolo, al momento, è rappresentato proprio da lui: non ha intenzione di sedersi a trattare con gli 'Hornets' finché non sarà ufficializzato l'addio del collega connazionale.

D.G.