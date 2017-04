Barcellona-Juventus, Neymar: "C'è solo un modo per compiere la remuntada!"

16/04/2017 21:05

BARCELLONA JUVENTUS NEYMAR REMUNTADA / Neymar ci crede: contro la Juventus è possibile replicare l'impresa compiuta col Paris Saint-Germain. Per strappare il pass delle semifinali di Champions il Barcellona deve ribaltare il 3-0 dell'andata: "Quello che abbiamo fatto una volta, lo possiamo fare una seconda - ha ammesso il brasiliano a 'Canal Esporte Interativo' facendo riferimento alla 'remuntada' centrata coi transalpini - Anche con una squadra davanti diversa. Dovremo dare tutto però: credo nella squadra e nel nostro potenziale. Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. Dovremo correre il doppio della Juventus, anche contro il Psg non avevamo chances di passare".

D.G.