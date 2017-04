Manchester United-Chelsea, Conte fa mea culpa: "Non ho trasmesso il giusto messaggio"

16/04/2017 20:48

MANCHESTER UNITED CHELSEA CONTE / Il Chelsea cade contro il Manchester United e vede avvicinarsi il Tottenham. Una sconfitta, la seconda delle ultime 4 gare, che Antonio Conte ha analizzato nel postgara ai microfoni di 'Sky Sport': "Loro avevamo più determinazione e voglia di vincere la gara, hanno vinto tutti i contrasti. Abbiamo cominciato in salita subendo gol, dobbiamo prenderne atto, ma in questi casi la colpa è sempre dell'allenatore che non è riuscito a trasferire il messaggio giusto alla squadra. Quest'anno siamo passati da situazioni peggiori, penso che dobbiamo essere bravi a capire che stiamo facendo un miracolo, e che se lo vogliamo compiere dobbiamo riprendere la strada giusta. Stiamo facendo qualcosa di straordinario guardando da dove siamo partiti, però bisogna ripartire. Pochi ricambi? La situazione è abbastanza chiara: senza le Coppe abbiamo una rosa giusta, quindi non è importante chi c'è e non c'è. Dobbiamo continuare ad avere l'entusiasmo che alle volte viene a mancare quando sei abituato a vincere. Qualcuno dice che metto le mani avanti, ma io penso che questo è un campionato molto difficile e dovremo sudarcelo fino alla fine. Poi che vinca il migliore".

D.G.