Lazio, Filippo Inzaghi elogia il Simone: "Spero che anche lui possa festeggiare a fine stagione"

16/04/2017 20:34

LAZIO INZAGHI FILIPPO ELOGI SIMONE / E' una grande annata per la famiglia Inzaghi. Filippo ieri ha festeggiato la promozione in Serie B col suo Venezia, il fratello Simone invece sta facendo volare la Lazio, in piena lotta Europa e in finale di Coppa Italia. "Mi sento spesso con lui - ha ammesso il tecnico dei lagunari - rispetto a me sta facendo davvero grandi cose. Il suo lavoro alla Lazio si svolge in una città in cui farlo è difficile. Sarebbe bello, a fine stagione, avere qualcosa da festeggiare entrambi insieme alla famiglia e ai nipotini...".

D.G.