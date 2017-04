Juventus, infortunio Dybala: filtra ottimismo per Barcellona

16/04/2017 20:08

JUVENTUS INFORTUNIO DYBALA / C'è ottimismo in casa Juventus per le condizioni di Paulo Dybala. L'argentino è uscito malconcio dal campo a Pescara dopo un contrasto con Muntari, ma a quanto pare non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. Come si apprende dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, il giocatore non si è sottoposto nè ieri nè oggi ad esami strumentali. Il che lascia supporre che la botta alla caviglia si stia già riassorbendo. Per sapere se sarà disponibile col Barcellona bisognerà però attendere tra domani e dopodomani, quando il ritorno ad allenarsi prima a parte e poi in gruppo potrà sciogliere le ultime riserve.

N.L.C.