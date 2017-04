16/04/2017 19:53

TOTTENHAM RINNOVO DELE ALLI REAL MADRID / Il Real Madrid insiste per Dele Alli e il Tottenham passa al contrattacco. Gli 'Spurs' intendono fare di tutto per trattenere il 21enne e secondo il 'Mirror' pensano a una super proposta di rinnovo: allungamento del contratto fino al 2023 e adeguamento dell'ingaggio a circa 7 milioni di euro a stagione. Sarebbe il terzo rinnovo di contratto per il giocatore in sedici mesi.

