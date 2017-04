Manchester United, offerta SHOCK per trattenere Ibrahimovic

16/04/2017 19:26

CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC MANCHESTER UNITED / Il Manchester United tenta il tutto per tutto per trattenere Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese sta valutando offerte dalla Cina e dalla MLS, ma i 'Red Devils' giocano l'ultima carta e, secondo il 'Mirror', sono pronti a offrire 20 milioni di sterline (quasi 24 milioni di euro) di ingaggio nella prossima stagione. In particolare, si parlerebbe di 8 milioni di sterline in più di diritti di immagine da sommare al suo attuale contratto da 12 milioni di sterline.

N.L.C.