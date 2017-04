Calciomercato Juventus, svolta Matuidi: "Mi hanno offerto il rinnovo". La situazione

16/04/2017 19:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Il nome di Blaise Matuidi durante il calciomercato estivo è stato tra i più caldi, ma la Juventus - prima pretendente sul mediano del Paris Saint-Germain - non ha mai dato la stretta decisiva. Il centrocampista dei parigini è comunque un profilo appetibile per i bianconeri che nel corso della prossima sessione poterbbero prendere un rinforzo per la mediana. In questo senso anche, come detto da Calciomercato.it, anche Tolisso rimane nel mirino della dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, Matudi-PSG: prove di rinnovo

La notizia che però arriva dalla Francia potrebbe cambiare gli scenari per il calciomercato Juventus visto che il centrocampista ha ammesso a 'Canal +': "Ho ricevuto un'offerta da parte del club per prolungare il contratto, nonostante quello che si è detto. Ci rifletterò, tutto è possibile". Non un capitolo chiuso quindi, ma la porta del PSG si è aperta di nuovo per Matuidi che tuttavia non ha garanzie sul suo ruolo nella squadra. La Juve rimane vigile ed osserva.