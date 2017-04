Premier League, Manchester United-Chelsea 2-0: Conte ko! Mou riapre la Premier

16/04/2017 18:47

PREMIER LEAGUE MANCHESTER UNITED CHELSEA 2-0 / Risultato a sorpresa nel big match ad Old Trafford. Il Manchester United si prende la rivincita sul Chelsea dopo le sconfitte all'andata e in FA Cup e vince 2-0 con le reti di Rashford e Ander Herrera all'inizio dei due tempi. La squadra di Mourinho sale così al quinto posto a 60 punti, ancora in corsa per la Champions League, mentre quella di Conte resta a 75 e vede avvicinarsi il Tottenham a sole quattro lunghezze di distanza. La Premier, forse, non è ancora chiusa.

Manchester United-Chelsea 2-0: 7' Rashford, 49' Herrera

CLASSIFICA: Chelsea 75, Tottenham 71, Liverpool 66, Manchester City 64, Manchester United 60, Everton 57, Arsenal 54, West Bromwich Albion 44, Southampton 40, Watford 40, Stoke 39, Leicester 37, West Ham 37, Burnley 36, Crystal Palace 35, Bournemouth 35, Hull City 30, Swansea 28, Middlesbrough 24, Sunderland 21.

N.L.C.