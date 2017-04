Juventus, Pjaca: "Mi sento bene. A lavoro per rendere felici i tifosi"

16/04/2017 12:35

JUVENTUS PJACA INFORTUNIO / Lavora duro Marko Pjaca. L'attaccante della Juventus a due settimane dall'operazione al ginocchio ha cominciato il suo percorso di riabilitazione: "Mi sento bene - ammette ai microfoni di 'Juventus.com' - La cosa più importante è avere ricominciato ad allenarmi. Per ora tutto sta andando per il verso giusto e ne sono felice. Ho allenamenti due volte al giorno e ogni sessione dura due o tre ore, quindi quattro o sei ore al giorno: abbastanza intenso. La mia famiglia e i miei amici mi aiutano molto, grazie a tutti i fans per il loro supporto. Spero di tornare il più presto possibile e renderli felici".

Ha parlato anche il Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus: "Sta seguendo le tappe programmate. Il ginocchio risponde bene e anche dal punto di visto psicologico si sta riprendendo bene".

M.S.