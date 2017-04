17/04/2017 04:03

CALCIOMERCATO NAPOLI KOMPANY / Potrebbe esserci ancora la Premier League nel futuro di Vincent Kompany. Il difensore del Manchester City, accostato anche al Napoli, sarebbe finito nel mirino di Everton e West Ham. I due club, però, come sottolinea il 'Daily Mirror', vorrebbe verificare per bene le condizioni del belga. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2019.

M.S.