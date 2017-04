Napoli, vittoria contro l'Udinese e Roma più vicina: scatta la festa social

Oscar Maresca

16/04/2017 18:00

NAPOLI UDINESE SOCIAL/ Dopo il pareggio della Roma contro l'Atalanta, il Napoli aveva come imperativo la conquista dei tre punti nella sfida con l'Udinese. Missione compiuta grazie alle reti di Mertens, Allan e Callejon. Tre pezzi da 90 della rosa azzurra e sogno di calciomercato per tanti club di A e non solo. Vittoria in tasca e due punti importanti rosicchiati ai diretti avversari giallorossi. Ora il secondo posto dista solo due lunghezze. Missione possibilie.

Napoli-Udinese, azzurri sempre più vicini alla Roma: scatta la gioia social

Le news Napoli dopo i tre punti conquistati contro i friulani hanno scatenato la festa social di tutti, società e giocatori compresi. Il Napoli sul suo account ufficiale Twitter, dopo la partita, ha twittato: "Al San Paolo è tris!". Ha poi continuato il difensore azzurro Koulibaly con un sonoro messaggio: "Vittoria importantissima! Avanti così!". Simpatico anche il tweet dello storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace che ha scritto: "Le pastiere passano a tre per i nostri amici di Udine". Restando in tema pasquale anche la giornalista Anna Trieste si è scatenata con alcuni tweet a tema tra cui: "Una volta che il sabato santo si era sciolta la gloria lo decideva il parroco con le campane. Ora lo decide Mertens con i suoi gol". Commentando invece la prestazione del terzino croato Strinic ha scritto: "A giudicare dalla nonchalance con cui incassa le pallonate Strinic deve essere di un materiale a metà strada tra l'acciaio e il roccocò". Ora però è tempo di pensare alla prossima sfida. Ad attendere gli azzurri domenica prossima ci sarà il Sassuolo di Di Francesco. Nuovo scoglio da superare per provare ad agguantare il secondo posto.