Juventus, festa social dopo Pescara. Ma tutti pensano già al Barcellona

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

16/04/2017 16:25

JUVENTUS PESCARA SOCIAL / Una Juve che va senza alcun problema. Anche a Pescara i bianconeri passano senza problemi e tornano a vincere in trasferta dopo il pari di Napoli. Tanta preoccupazione per Paulo Dybala: dopo aver preso tutti in contropiede sul contratto, il gioiello del calciomercato regala più di un grattacapo per le sue condizioni fisiche in vista di Barcellona e della gara coi blaugrana. Non manca, però, il sorriso in casa juventina, visto che l'obiettivo scudetto è ormai ad un passo: in contemporanea alla gara dell''Adriatico', la Roma ha frenato contro l'Atalanta all''Olimpico' (1-1) ed ora è definitivamente staccata dalla prima posizione.

Juventus, le reazioni social dopo la partita col Pescara: Allegri soddisfatto

Lo sa bene Max Allegri: il tecnico ha subito commentato su Twitter il match: "Buona partita, ottimo risultato: un altro passo verso il nostro obiettivo". La gioia non appartiene solo al mister bianconero. Anche Cuadrado ha arricchito le news Juventus con un assist fondamentale ed un tweet in cui appare in foto con Higuain: "3 punti, avanti così". "Abbiamo fatto il nostro dovere, ora testa al Barça", il pensiero di Lichtsteiner, mentre per Dani Alves quella di Pescara è una "Missione compiuta. Ora pensiamo al prossimo capitolo". Tutti, nel mondo bianconero, aspettano il ritorno dei quarti di Champions contro il Barcellona. Come Pjanic: "3 punti in più verso l'obiettivo. Andiamo! Ora testa a mercoledi, determinati a passare il turno!"

Quella del 'Camp No'u sarà una partita delicata per tutti, ma nel frattempo Claudio Marchisio, capitano ieri a Pescara, si gode la sua Juve: "Queste vittorie sono fondamentali. Per arrivare in fondo ci vuole tanta fame e voglia di vincere tutti insieme...SEMPRE!!". Il centrocampista ha inoltre tagliato un importante traguardo: 250 presenze in A con la maglia bianconera. Traguardo da festeggiare nel migliore dei modi anche in Champions, il prossimo mercoledi.