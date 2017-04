17/04/2017 02:43

LEICESTER GIBSON ARSENAL / Il Leicester fa sul serio per Ben Gibson, 24enne difensore del Middlesbrough: per lui, infatti, la squadra campione d'Inghilterra è pronta ad offrire 35 milioni di euro, come riferisce il 'Telegraph'. Sul calciatore c'è anche l'Arsenal.

B.D.S.