16/04/2017 11:39

CALCIOMERCATO INTER NAGATOMO / Futuro tutto da scrivere per Nagatomo. Il terzino giapponese dell'Inter, tornato titolare nel derby, potrebbe dire addio ai colori nerazzurri a fine stagione. Ad affermarlo è lo stesso calciatore a 'Nikkan Sports': "Futuro? Non lo so, potrei andare via o restare. Devo continuare a fare quello che sto facendo adesso. Sono felice di aver giocato il derby dopo un lungo periodo".

M.S.