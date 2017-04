Juventus, il sesto scudetto si avvicina: la data della matematica

16/04/2017 11:37

JUVENTUS SCUDETTO MATEMATICA / La Juventus vola verso il sesto scudetto consecutivo: con la vittoria a Pescara, e il contemporaneo pareggio della Roma con l'Atalanta, i bianconeri si sono portati a più otto dalla più diretta inseguitrice chiudendo di fatto la pratica tricolore. Rendimento incredibile per i piemontesi, pur tenendo in considerazione il calciomercato fatto.

Conti alla mano, la squadra di Allegri è a dieci punti dalla matematica conquista del titolo di campione d'Italia. La festa, insomma, è pronta a partire e si aspetta soltanto l'ufficialità che potrebbe arrivare proprio nel big match contro la Roma: alla sfida dell''Olimpico' mancano tre partite che i bianconeri disputeranno contro Genoa, Atalanta e Torino. I giallorosso, ivnece, se la vedranno con Pescara, Lazio e Milan. Considerando un percorso liscio per entrambe le squadre, allo scontro diretto i bianconeri si giocherebbero il loro match point: con un pareggio diventerebbero irraggiungibili dai rivali.

Juventus, festa scudetto: derby o Roma?

Ma la festa scudetto potrebbe arrivare anche prima considerando il calendario della squadra di Spalletti: il derby con la Lazio e la trasferta contro il Milan potrebbero vedere la squadra giallorossa perdere qualche punto e allora la festa bianconera potrebbe partire anche nel derby con il Torino. Soltanto questione di tempo comunque: le news Juventus sono pronte a celebrare un altro trionfo. In attesa di capire cosa accadrà in Champions, il countdown per la festa scudetto può partire.

B.D.S.