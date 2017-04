Barcellona-Juventus, Luis Enrique: "Schiero otto attaccanti..."

16/04/2017 11:32

BARCELLONA JUVENTUS LUIS ENRIQUE - E' iniziata l'operazione 'remuntada' in casa Barcellona. Luis Enrique si proietta sulla decisiva sfida del 'Camp Nou' contro la Juventus: "Questa vittoria ci dà morale, è un buon inizio per iniziare la rimonta in Champions. Ci proveremo in ogni momento della partita, daremo tutto nella gara di mercoledì - le parole del tecnico blaugrana dopo il 3-2 alla Real Sociedad come riporta 'Sport.es' - E' evidente che dobbiamo migliorare, anche perché in questo momento alla minima esitazione veniamo puniti. Rischieremo talmente tanto, che potrei schierare otto attaccanti contro la Juventus", ha poi ironizzato Luis Enrique.



G.M.