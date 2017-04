Inter-Milan, Galliani: "Ho festeggiato come un pazzo. Tornerò a 'San Siro'!"

16/04/2017 10:57

INTER MILAN GALLIANI / Adriano Galliani torna a parlare. L'ormai ex dirigente del Milan ha commentato il pareggio dei rossoneri contro l'Inter. Non è più l'Amministratore delegato per il club ma l'amore rimane sempre intatto: "Non ho certo smesso di tifare perchè sono uscito dall'organigramma della società - ammette Galliani al 'Corriere della Sera' - Anche quando sono uscito da quadro dirigenziale dell'Armani ho continuato a tifare per la squadra. I sentimenti non hanno niente a che vedere con le cariche. Ho festeggiato lo stesso come un pazzo al goal di Zapata".

FELICITA' - "Anche il presidente Berlusconi era entusiasta per quanto successo, l'ho sentito al telefono. Sbaglia chi pensa che perchè non siamo più noi al timone adesso gufiamo. Siamo sempre innamorati. Ho parlato anche con Montella, dicendogli che non avremmo meritato di perdere. Ho rapporti eccellenti con Fassone, tornerò a San Siro, magari già domenica".

M.S.