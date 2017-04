Calciomercato Roma, nome nuovo per la porta: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Michele Spuri e Daniele Trecca

16/04/2017 14:34

CALCIOMERCATO ROMA PORTIERI / Come è ancora tutto da scrivere il futuro di Luciano Spalletti, lo è anche quello di Wojciech Szczesny. L’estremo difensore giallorosso quasi sicuramente tornerà a Londra, sponda Arsenal dopo i due anni di prestito con la Roma. Non è detto però che il polacco torni per restare nella prossima sessione di calciomercato. Al momento la valutazione che il club inglese fa del portiere polacco è di almeno 15-18 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta per il budget del calciomercato Roma, Il nome dell'attuale titolare giallorosoo è poi finito sul taccuino di diverse squadre, Juventus e Napoli comprese. In casa c'è già Alisson, acquistato l’estate scorsa dall’Internacional di Porto Alegre per 8 milioni di euro. Quando chiamato in causa, il nazionale brasiliano ha quasi sempre fornito prestazioni importanti che, ad oggi, lo proiettano nel ruolo di titolare in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, occasione Chichizola per la porta

Rimanendo in tema portieri, rientrerà nella capitale Lukasz Skorupski, che concluderà la sua seconda stagione in prestito nell’Empoli. Il polacco classe ’91 piace molto al Torino e la sua intenzione sarebbe comunque quella di trovare una squadra che lo faccia giocare titolare, mentre a Roma il suo posto sarebbe quello di comprimario. A queste condizioni la società giallorossa potrebbe andare di nuovo sul mercato, cercando una soluzione low cost. Un nome che piace, secondo le nostre indiscrezioni, è quello di Leandro Chichizola, 27enne portiere argentino (con passaporto comunitario) dello Spezia, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Come detto in precedenza, l'ex River ha sin qui messo in stand-by l'opzione rinnovo, desideroso di misurarsi con il palcoscenico della Serie A. Finito sul taccuino di club turchi, il gigante di San Justo preferirebbe rimanere in Italia, dove i tre anni di cadetteria lo hanno portato ad essere uno dei portieri con la miglior media voto della Serie B (6,3).