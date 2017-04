Liverpool, Klopp non lascia speranze al Barcellona!

16/04/2017 10:40

BARCELLONA KLOPP COUTINHO - E' noto l'interesse del Barcellona per Coutinho. Jurgen Klopp blinda però il proprio gioello al Liverpool: "Non sono preoccupato, Phil è felice e sta bene qui - ha detto il tecnico tedesco in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il West Bromwich - E' meraviglioso e positivo che una squadra del calibro del Barcellona segua un nostro giocatore, però in realtà non è una cosa che mi preoccupa: dimostra che il Liverpool ha dei buoni giocatori. Questo club dà la possibilità ai calciatori di far parte di un progetto ambizioso per il presente e il futuro". Un eventuale approdo di Coutinho al 'Camp Nou' potrebbe avvicinare la permanenza di Deulofeu al Milan, anche se nelle scorse ore il club blaugrana ha manifestato la volontà di riprendersi il fantasista della Nazionale spagnola.



G.M.