Calciomercato Torino, Cairo: "Per Belotti è semplice. Se ne potrà andare..."

16/04/2017 10:33

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI / Andrea Belotti continua a segnare. Il Torino e i suoi tifosi se lo coccolano ma il rischio che a fine stagione cambi squadra è davvero forte. Il numero uno del club granata, Urbano Cairo, ha fatto il punto sul futuro del centravanti: "In settimana non ho parlato con Belotti, novità non ce ne sono: non abbiamo fatto ragionamenti con nessuno e per ora non si è parlato di nulla – si legge su 'La Gazzetta dello Sport' ­ Ma è tutto semplice: se arriva dall'estero una squadra che offre cento milioni, e lui fosse d'accordo, allora se ne potrà andare. Ma non ci sono trattative in essere per il Gallo".

M.S.