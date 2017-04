Barcellona-Juventus, infortunio Dybala: un tutore speciale per la 'Joya'

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

16/04/2017 09:54

JUVENTUS INFORTUNIO DYBALA - Allarme rientrato per Paulo Dybala dopo gli attimi di paura di sabato pomeriggio per l'intervento di Muntari nel secondo tempo di Pescara-Juventus. L'argentino è stato costretto al cambio con Sturaro per un infortunio alla caviglia, mettendo ovviamente in ansia tutti i tifosi bianconeri in vista del retuen-match di Champions League contro il Barcellona. Per le news Juventus filtra comunque ottimismo nell'ambiente bianconero, come ammesso già nelle interviste post-gara da Massimiliano Allegri.

Barcellona-Juventus, gli aggiornamenti sull'infortunio di Dybala

L'attaccante argentino - che venerdì in chiave calciomercato ha firmato il rinnovo fino al 2022 - ha rimediato una contusione e una piccola distorsione alla caviglia destra e nel pomeriggio odierno dopo l'allenamento a Vinovo dei campioni d'Italia si avranno nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute. All'ex Palermo - riporta 'Tuttosport' - al termine della sfida sarebbe stato applicato un tutore elettrico (utilizzato di norma per per problemi non di grave entità) per agevolarne il recupero, con la 'Joya' che avrebbe lasciato l''Adriatico' senza ausilio di stampelle e senza zoppicare. Lo staff medico bianconero farà di tutto per mettere Dybala nelle migliori condizioni per la decisiva gara del 'Camp Nou', con lo stesso Nazionale albiceleste che - nel possibile - accelererà i tempi pur non perdersi il nuovo faccia a faccia con l'amico e rivale Leo Messi.