Inter-Milan, nuovo scivolone di Brozovic: tifosi infuriati!

16/04/2017 09:20

INTER MILAN BROZOVIC - Un derby amaro per l'Inter, che sa quasi di sconfitta dopo il 2-2 al 97' firmato da Zapata. All'indomani della sfida contro il Milan, non si esauriscono però le polemiche: non solo per il recupero concesso da Orsato, ma anche per una foto sui social di Marcelo Brozovic sabato sera. Il centrocampista croato, rimasto in panchina per tutta la gara, ha postato un'istantanea su Instagram che lo ritrae in piscina insieme ad alcuni amici. Un pomeriggio di relax post-derby, evidentemente fuori luogo per alcuni tifosi che non hanno perso tempo per scagliarsi contro il giocatore. Brozovic non è nuovo a scivoloni sui social network, come già successo in particolare ad inizio stagione dopo il ko in Europa League con l'Hapoel Beer Sheva.



G.M.