Calciomercato Inter, Zapata 'condanna' Pioli: nuovo assalto a Simeone

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

16/04/2017 09:23

CALCIOMERCATO INTER PANCHINA PIOLI / Il gol al 97' sa quasi di 'condanna' per Stefano Pioli. La sua Inter, rilanciata dopo la parentesi de Boer, è sprofondata in piena crisi e il futuro in nerazzurro è adesso sempre più in bilico. Icardi e compagni hanno subito ben otto reti nelle ultime quattro partite, racimolando solamente 2 punti, frutto dei pareggi contro Torino e Milan e delle sconfitte con Sampdoria e Crotone. La corsa alla Champions League, obiettivo dichiarato da tutti nell'ultimo periodo, è più di una chimera e anche l'Europa League si sta complicando sempre di più. I punti di distacco dai cugini sono adesso 2 ma il calendario appare più complicato.

Le parole di elogio per il grande lavoro di Stefano Pioli sembrano così ormai un vecchio ricordo e l'idea di far ripartire il calciomercato Inter da un nuovo allenatore si fa sempre più viva.

Il sogno, come più volte detto, resta Diego Simeone. I nerazzurri - stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamani - sono pronti a nuovo importante assalto all'argentino. Simeone ha già detto no alla panchina dell'Argentina ma resta complicato, non impossibile come Antonio Conte. Suning è pronto ad offrire ad entrambi un ricco contratto di 5 anni e pieni poteri in Pinetina.

Calciomercato Inter, da Jardim a Marco Silva: le alternative in panchina

Resta viva la suggestione Marco Silva dell'Hull City per l'Inter. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Sabatini. Il calciomercato che ripartirà quasi certamente da un nuovo allenatore vede in lizza anche Sampaoli, Spalletti e Jardim.