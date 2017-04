LA MOVIOLA DI CM.IT: Interventi da rigore su Parolo e Keita, regolare il gol di Zapata

Emiliano Forte

16/04/2017 08:56

MOVIOLA PAROLO ZAPATA / MILANO – Nelle news Serie A tiene banco la 32a giornata di campionato che si è aperta alle 12,30 con la gara più attesa, il derby tra Inter-Milan per la prima volta tutto cinese. Buona la direzione affidata ad Orsato che ha offerto una prova senza sbavature o esitazioni di alcun tipo. I nerazzurri, che si sono visti annullare il doppio vantaggio iniziale dal colpo di Zapata a tempo scaduto, protestano per un recupero a loro giudizio eccessivo. Brutto pomeriggio per Maresca impegnato a Marassi per il match tra Genoa e Lazio. Tanti gli episodi dubbi con i biancocelesti che si sono visti negare due tiri dal dischetto per gli interventi su Parolo e Keita. Fin troppo permissivo Di Bello in Pescara-Juventus con Muntari che rischia il secondo giallo dopo un entrata irruenta su Paulo Dybala. Momenti di apprensione per l'argentino della Juventus costretto ad abbandonare il campo dolorante con il ritorno di Champions in casa del Barcellona alle porte. I giudizi su tutti i direttori di gara nella moviola di Calciomercato.it.

INTER-MILAN 2-2, arbitro Orsato 7 – Dirige con autorevolezza un derby vibrante che si sblocca al minuto 36 grazie allo spunto di Candreva che scatta sul filo del fuorigioco e scavalca Handanovic con un preciso pallonetto. Le immagini al rallenty confermano che la posizione del numero 87 nerazzurro è regolare. Poco prima del vantaggio interista Kucka finisce a terra in area senza subire fallo per poi lamentarsi per il mancato intervento di Orsato; il direttore di gara non fa sconti e ammonisce il centrocampista rossonero per proteste. Regolare come confermato dalla goal-line technology il pareggio in extremis del milanista Zapata con il pallone che prima colpisce la traversa per poi rimbalzare oltre la linea di porta. Gol che arriva al 97esimo dopo il recupero extra concesso da Orsato e contestato dall'Inter; la decisione di prolungare il match è in realtà motivata dall'ingresso in campo di Biabiany a tempo scaduto.

PESCARA-JUVENTUS 0-2, arbitro Di Bello 5,5 – Nei primi minuti della ripresa Muntari, già ammonito, commette fallo su Dybala; l'entrata è dura ed il ghanese probabilmente meritava il secondo giallo. Di Bello invece lo grazia e si ripete poco più tardi quando risparmia la seconda ammonizione anche al giovane Coulibaly.

ROMA-ATALANTA 1-1, arbitro Giacomelli 6 – Ordinaria amministrazione per il fischietto di Trieste. Da rivedere l'azione del pareggio giallorosso con Dzeko che al momento dell'assist di Salah scatta sul filo del fuorigioco prima di battere Gollini. Valutazione molto complicata per arbitro e guardalinee come confermano le immagini televisive che non sciolgono definitivamente i dubbi sulla posizione del centravanti romanista.

FIORENTINA-EMPOLI 1-2, arbitro Mazzoleni 6 – Direttore di gara mal supportato dal suo assistente in occasione del vantaggio empolese con Thiam che da posizione di offside calcia verso l'area piccola e propizia il tap-in vincente di El Kaddouri. L'azione dunque andava interrotta nel momento in cui l'attaccante senegalese riceve palla sulla fascia destra. E' il minuto 65 quando viene giustamente annullata una rete a Kalinic scattato da posizione irregolare. Nel finale l'episodio che decide il derby di Toscana con Pucciarelli che in area entra in contatto con Borja Valero: il rigore è dubbio visto che l'eventuale scorrettezza del centrocampista viola non emerge chiaramente dalle immagini.

GENOA-LAZIO 2-2, arbitro Maresca 5 – Match ricco di spunti per la moviola con Maresca poco convincente in più di un'occasione. Si parte dal contatto che nel corso del 24esimo minuto vede protagonisti Burdisso ed il laziale Parolo lanciato a rete. Sul tocco del difensore genoano Parolo cade a terra e chiede inutilmente la massima punizione, Maresca dal canto suo è inamovibile e ammonisce il centrocampista di Simone Inzaghi per proteste. Le immagini danno torto all’arbitro di Napoli visto che il fallo c’è e andava sanzionato. Il penalty per gli ospiti arriva a fine primo tempo quando Maresca punisce il mani di Burdisso in area rossoblu; decisione dubbia anche in questo caso visto che il pallone sembra toccare prima il corpo del difensore argentino poi il braccio. Altro episodio discusso al 57esimo quando Laxalt cintura e atterra Keita in area di rigore; Maresca lascia correre scatenando le proteste biancocelesti con Inzaghi che viene allontanato dalla panchina. In effetti la scorrettezza di Laxalt sembra chiara con l’arbitro che avrebbe dovuto concedere un secondo penalty agli ospiti.

PALERMO-BOLOGNA 0-0, arbitro Banti 6 – Al 25esimo i rossoblu rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Pulgar che perde il controllo e si lascia scappare una parola di troppo. Banti è molto fiscale e senza esitare lo allontana dal campo. Sul finire della prima frazione giusto annullare la rete di Gastaldello viziata da una posizione di offside.

CAGLIARI-CHIEVO 4-0, arbitro Manganiello 6 – In un pomeriggio dove tutto si è deciso nel primo quarto d'ora con l1-2 rossoblu firmato dalla coppia Borriello-Sasu, il fischietto classe 81 di Pinerolo ha avuto vita facile nel controllare le operazioni. Non si segnalano episodi dubbi da approfondire in sede di moviola.

TORINO-CROTONE 1-1, arbitro Doveri 6,5 – Direzione lineare e priva di sbavature con Doveri che giustamente assegna un penalty al Torino dopo 66 minuti per il fallo di Ceccherini su Andrea Belotti.

SASSUOLO-SAMPDORIA 2-1, arbitro Pairetto 6 – Positiva la prova del direttore di gara che tiene in pugno il match dando priorità al dialogo con i giocatori rispetto all’utilizzo sistematico dei cartellini.

NAPOLI-UDINESE 3-0, arbitro Massa 6,5 – Giusto convalidare il gol di Mertens che porta i suoi in vantaggio ad inizio ripresa. Al 58esimo proteste per un contatto tra Albiol e Hallfredsson con Massa che valuta correttamente l'episodio e lascia correre. Nel finale da rivedere un intervento di Koulibaly su Zapata; per l'arbitro è tutto regolare anche se rimane qualche dubbio.